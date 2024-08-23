Milli yıldız Bertuğ Yıldırım imzayı attı

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ı sezon sonuna kadar kiraladığını ve satın alma opsiyonunun bulunduğunu duyurdu.

Getafe, 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yıldırım’ın sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Yeni evine hoş geldin Bertuğ” ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Sarıyer altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor’dan Rennes’e transfer olan genç futbolcu, kariyerinde çıktığı 112 maçta 17 gol ve 6 asist kaydetti.