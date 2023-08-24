Milliler Almanya'yı 3-0 yendi

Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5. maçına çıkan A Milli Takım, Almanya'yı; 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Milliler Almanya'yı 3-0 yendi

Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Sultanlar, Almanya karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 28-26 kazandı.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Milliler son maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

TÜRKİYE: 3 - ALMANYA: 0
Salon: Castello
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Aslı Kalaç)
Almanya: Kastner, Stigrot, Weitzel, Strubbe, Alsmeier, Schoelzel (Pogany, Cesar, Stautz, Hölzig)
Setler: 25-15, 25-20, 28-26
Süre: 79 dakika (22, 25, 32)

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