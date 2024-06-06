Milliler Romanya yollarında

Kaynak: AA
Milliler Romanya yollarında

Milli motokrosçular, Romanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nın yarı finalinde yarışacak.

Milli sporcular, hafta sonu Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler 65 ve 85 Motokros Şampiyonası'nın yarı final yarışlarında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Zarneşti kasabasındaki yarı finallere milli sporcuların yanı sıra Romanya, Bulgaristan, İtalya, Fransa, İsviçre, Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Avusturya ve Sırbistan'dan motokrosçular katılacak.

Breghina MX Pisti'nde yapılacak şampiyonada Türkiye'yi Efe Okur, Mehmet Emin Hıd, Hasan Hüseyin Baş, Aydın Cem Haliloğlu ve Berat Destan Şenkalaycı temsil edecek.

Yarı finallerde 8 Haziran Cumartesi günü serbest ve sıralama yarışları, 9 Haziran Pazar günü ise iki etaplı yarışlar yapılacak.

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