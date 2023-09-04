Millilerin şampiyonluk maçını Sapla TV anlattı. Vargas benzetmeleri izleyenleri kahkahaya boğdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle yenerek Brüksel'de mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmada Melissa Vargas, 41 sayı ile rekor kırdı. MVP ödülünün de sahibi oldu.

Öte yandan bu şampiyonluğun coşkusu meydanlar başta olmak üzere pek çok yerde coşkulu şekilde kutlandı.

Sosyal medyada yayın yapan Sapla TV ise unutulmaz final maçından bir kesiti sundu.

Vargas'ın maçtaki 5. setinde Milli takımın aldığı 5. sayısında "Haydi kızlar dedikodu yapar gibi oynayın. Gizem kaldırdı, Elif çevirdi, Vargas attı. Metin bey, bu Vargas kadınsa ben adam değilim" dedi.

Milli takımın 9. sayısında ise Vargas için "Vargas mermi sıktı yine. Karşıda kaynanasını gördü sanki Vargas" ifadelerini kullandı.