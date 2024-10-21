Milliyetçi Avukatlar Grubu 'Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milliyetçi Avukatlar Grubu 'Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun genel kurul toplantısında 'Çırpınırdı Karadeniz' söylendi.

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu genel kurul toplantılarında artık bir klasik haline gelen “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını hep birlikte coşkuyla söylendi.

Bu geleneksel etkinlik, grubumuzun birlik ve beraberliğini pekiştiren, aynı zamanda milli duygularımızı canlandıran özel anlardan biri oldu.

Toplantıya katılan tüm üyeler, şarkının her bir notasına eşlik ederek, Karadeniz'in dalgalarının coşkusunu ve vatan sevgisini yüreklerinde hissettiler. Bu tür etkinlikler, grubumuzun dayanışma ruhunu güçlendirirken, aynı zamanda kültürel değerlerimizi yaşatmamıza da katkı sağlıyor.

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