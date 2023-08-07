Milliyet’in son kıdemli muhabiri de işten çıkartıldı

Milliyet’te yaklaşık 20 yıldır deniz kültürü, deniz tarihi, arkeoloji ve sualtı yaşamı gibi konularda haberler yapan Gökhan Karakaş, gazeteyle yollarını ayırdı.

Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından girdiği Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi’nde okuduğu 1993 yılında mesleğe başlayan Gökhan Karakaş, 30 yıllık meslek hayatının büyük bölümünü Milliyet’te geçirmişti.

Deniz dünyasından verdiği ilginç haberlerin yanı sıra ticari ve askeri denizcilik sektöründe yaptığı özel haberlerle dikkat çeken Gökhan Karakaş, Milliyet’in son kıdemli muhabiriydi. Emekli olduğu için gazeteyle karşılıklı olarak yollarını ayırdığı öğrenilen Karakaş, uzun yıllar sürdürdüğü polis muhabirliğinin ardından 2003 yılında Milliyet Gazetesi’nin Haber Araştırma Servisi’nde işe başlamıştı. Halen alanda haber kovalayan az sayıdaki eski nesil gazetecilerden Gökhan Karakaş, bundan sonra çalışmalarını denizcilik sektöründe yoğunlaştıracağını belirtti.