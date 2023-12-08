Milyarder iş insanı Rahmi Koç Türkiye'de üretime başlayacak. İtalya'nın dev markasını satın almıştı

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’un denizcilik tutkusu bitmiyor. Yılın belli zamanlarını teknesinde yaşayan Rahmi Koç, RMK Capital AG adlı şirketinin bünyesine İtalya’nın eski bot firması Cantieri Capelli’yi dahil etti.

Koç, bu alımla birlikte bot yapımını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Bu işbirliği ile Capelli’nin yeni modeller üretmesi ve pazar payını büyütmesi, aynı zamanda uluslararası pazarlarda daha güçlü olması amaçlanıyor.

Yapılan duyuruya göre, RMK Capital AG ile İtalyan Capelli Ailesi arasında, küçük ve orta boy bot kategorisinde dünyanın önde gelen bot yapımcılarından Cantieri Capelli S.r.l.'nin (Capelli) çoğunluk hissesinin devri işlemi gerçekleşti. Bu devir ile Capelli’nin farklı amaçlara uygun yeni botlarını ürün yelpazesine eklemesi ve Türkiye’de de üretim yapması öngörülüyor.

1974 yılında İtalya’nın Cremona kentinde faaliyete başlayan Capelli, yarı sert bot kategorisinde uzun yıllardır küresel liderliğini koruyor. Şirketin, 2.2 metreden 15 metreye kadar 48 farklı modelde yarı sert şişme bot ve 10 metreye kadar 18 farklı modelde fiberglass bot yapma kapasitesi var.

İşbirliği hakkında düşüncelerini dile getiren RMK Capital AG’nin sahibi iş insanı Rahmi M. Koç, “Denizcilik alanında çok değerli bir yere sahip olan Capelli ile ortaklık kurduğumuz için çok mutluyum. Bu ortaklık sayesinde, Capelli’nin en büyük dağıtıcılarından biri olan East Marine ile güçlü bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Capelli, uzun yıllara dayanan deneyimiyle dünya pazarında öncü; East Marine de satış yeteneğiyle ülkemizin öncü denizcilik marketi zinciri durumunda" dedi.

Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç "Bu nedenle, heyecanlı bir döneme giriyoruz. Capelli’nin yapacağı yeni bot modelleri ve Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisiyle başarısını daha da yükselteceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz denizciliğinin gelişmesine katkıda bulunacak bu işbirliğinin herkes için hayırlı olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.