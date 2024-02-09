Rahmi Koç ortaya çıktı. Kolay kolay ağzını açmazdı yürüyüşü ile kıskandırdı

Ayşe Memiş
Rahmi Koç ortaya çıktı. Kolay kolay ağzını açmazdı yürüyüşü ile kıskandırdı
İş insanı Rahmi Koç günler sonra kamera karşısına geçti. 93 yaşındaki Koç’un dinç yürüyüşü dikkat çekti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras oldu. Tuncay Özilhan ise onursal başkan seçildi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç da toplantıdaydı. Özilhan’a teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.

UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Koç uzun bir sürenin ardından kameralar karşısına çıktı. Kolay kolay konuşmayan Rahmi Koç, açıklamalarda bulundu.

“Nasılsınız?” sorusuna “İyiyim sizler nasılsınız” diyen Koç “Heyecanlı mısınız?” sorusuna ise böyle yanıt verdi:

Gayet heyecanlıyıym çok güzel bir netice aldık. Başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Güzel bir toplantı oldu.

YÜRÜYÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 93 yaşındaki Koç’un eli cebinde dinç yürüyüşü ise dikkat çekti. Koç’un dik ve güçlü yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Yaşına rağmen iyi yürümesiyle ilgili gelen yorumlar ise şu şekilde:

90 küsur yaşında birisinin böylesine dinç olması normal mi?

u adam 94 yaşına girecek şaka gibi... 1930 doğumlu Maşallah Maşallah.

jhkohi.jpg

nnn.jpg

İlgili Haberler
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Rahmi Koç'tan Hasan Arat'a destek. Kulübe geldi 'Yanındayım' mesajını verdi
Rahmi Koç uçağını satışa çıkardı
Milyarder iş insanı Rahmi Koç Türkiye'de üretime başlayacak. İtalya'nın dev markasını satın almıştı
Kolay kolay ağzını açmayan Rahmi Koç konuştu. Üç önemli konunun altını çizdi
Son Haberler
Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırır. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırır. İşte şifa deposu ot
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gökhan Zan’dan kendisini hedef alan Lütfü Savaş’a: Müteahhitlerinizi AK-lamadınız mı? Gündem
Gökhan Zan’dan kendisini hedef alan Lütfü Savaş’a: Müteahhitlerinizi AK-lamadınız mı?
İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular Gündem
İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular
Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı Spor
Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı
HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı Gündem
HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir? Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?