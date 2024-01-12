Milyonlarca emeklinin beklediği zamlar e-devlete yansıdı. Herkes girip maaşını öğrenebilir

Ekonomi yönetimi 2024 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli olacak emekli maaşlarına yönelik ek bir düzenleme yapmaya hazırlanırken, yüzde 37.57 zam oranına göre hesaplanmış maaş bilgileri e-Devlet uygulamasına eklendi.

Bağ-Kur ve SGK emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte öğrenebiliyor. Emekliler tahsis numaralarına göre yeni maaşlarını 17 Ocak itibariyle alabilecek. Ek zam yapılırsa, bir sonraki maaşa fark olarak yansıtılacak yahut arada ek ödeme olarak verilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan yasal düzenleme ile birlikte aldığı maaş ne olursa olsun, en düşük emekli aylıkları seyyanen ödeme ile 7500 liraya tamamlanıyordu. Bu durumda olup da kök maaşı 5500 lira ve altında olanlar, enflasyon farkı olarak verilen yüzde 37.57’lik zamma rağmen hesaplarına 7500 lira maaş yatacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ SEVİYE BELİRLENECEK



Bu durumda olanlara ilişkin yasal düzenleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı için yeni seviye belirlenecek. Örneğin yeni taban maaş 10 bin 500 lira civarında belirlenirse, hâlen 7500 ile 10 bin 500 lira arasında maaş alanlar için de kademeli bir artış yapılması ihtiyacı ortaya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM NE OLDU?

E-Devlet'te yer alan bilgilere göre maaşı 8700 lira olan emekliklerin yeni maaşı 11 bin 868 liraya yükselirken, 16 bin 600 lira olan bir emeklinin maaşı ise 22 bin 841 liraya yükseldi.

Maaşı 7500 liradan düşük olduğu için 7500 liraya tamamlananlarda ise 7 bin 358 lira olan bir emeklinin yeni maaşı 10 bin 123 liraya yükseldi.

ZAMLAR KİMİ EMEKLİDE YÜZDE 10, KİMİ EMEKLİDE SIFIR

Ekonomim.com da yer alan habere göre, kök maaşı düşük olup 7500 liraya tamamlanan bir emeklinin yeni maaşı ise e-Devlet'te 8291 lira olarak görünüyor. Bu durumdaki emeklinin maaşına yüzde 10.5 oranında zam gelmiş oldu. Daha önce de ifade edildiği yasal düzenleme yapıldıktan sonra, bu durumdaki emeklilere ek ödeme yapılacak. Maaşı yeni dönemde de 7500 lira olarak gözüken emekli de var.