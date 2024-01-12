SSK ve Bağ-kur emeklilerine ek zamda yeni gelişme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılının tamamına ilişkin enflasyon verisini açıklandı.

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine verilecek zamlar da ortaya çıkmaya başladı.

Enflasyon farkı verilmesinde memur ve işçi emeklileri arasında ayrım yapılması, yeni bir tartışma başlattığı ortaya çıktı.

Memur emeklileri ile işçi emeklilerine yapılan zam arasında 12 puanlık fark oluşması tepkilere neden olmuş ve çalışma başlatıldığı aktarılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile ilgili ek zam çalışması tamamlandı, haftaya Kabine'nin toplanacağı ve Kabine'ye sunulacağı açıklandı.

Hükümet, SGK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştığını belirtti.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.