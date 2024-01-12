SSK ve Bağ-kur emeklilerine ek zamda yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-kur emeklilerine ek zamda yeni gelişme
SSK ve Bağ-kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı. Gelecek hafta Kabine toplanacak, çalışma Kabine'ye sunulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılının tamamına ilişkin enflasyon verisini açıklandı.

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine verilecek zamlar da ortaya çıkmaya başladı.

Enflasyon farkı verilmesinde memur ve işçi emeklileri arasında ayrım yapılması, yeni bir tartışma başlattığı ortaya çıktı.

Memur emeklileri ile işçi emeklilerine yapılan zam arasında 12 puanlık fark oluşması tepkilere neden olmuş ve çalışma başlatıldığı aktarılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile ilgili ek zam çalışması tamamlandı, haftaya Kabine'nin toplanacağı ve Kabine'ye sunulacağı açıklandı.

Hükümet, SGK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştığını belirtti.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Son Haberler
TOGG'daki iki sorun sahiplerini çileden çıkardı. Video çekip sosyal medyada yayınladılar Gündem
TOGG'daki iki sorun sahiplerini çileden çıkardı. Video çekip sosyal medyada yayınladılar
Tapusu olanlardan artık o belge istenecek '15 gün süre verildi' Ekonomi
Tapusu olanlardan artık o belge istenecek '15 gün süre verildi'
Kış aylarında su içmenin faydaları Sağlık
Kış aylarında su içmenin faydaları
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Yaşam
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay Ekonomi
Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay
Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç Spor
Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç
‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi Gündem
‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi