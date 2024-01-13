Ne zaman emekli olurum?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Ne zaman emekli olurum?
Bağ-Kur ve SGK emeklilerine verilen %37.57'lik artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yeni maaş bilgileri e-Devlet platformuna eklenmesi sonrasında, “Ne zaman emekli olurum?” Sorusu akıllara geldi. İşte tüm detaylar…

2024 yılının Ocak ayından itibaren uygulanacak olan emekli maaşları için ek düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Bağ-Kur ve SGK emeklilerine verilen %37.57'lik artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yeni maaş bilgileri e-Devlet platformuna eklendi. Bu haber sonrasında akıllara ne zaman emekli olurum?

Sorusu sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Tüm detaylar haberimizde…

Bağ-Kur ve SGK emeklilerine verilen %37.57'lik artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yeni maaş bilgileri e-Devlet platformuna eklenmesi sonrasında Ne zaman emekli olurum? Sorusu gündem oldu.

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İşte detaylar…

Emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi, yeterli prim günü ve yaş koşullarının karşılanması şarttır.

Kadın ve erkekler için emeklilik yaşının hesaplanması farklıdır.

Emeklilik şartlarına sahip kişiler arasında ‘Ne zaman emekli olurum?’ sorusu oldukça yaygın bir şekilde sorulmaktadır.

SGK hizmet dökümü sorgulaması ile emeklilik durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Emeklilik şartları ve 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplamaları için ekranınız burada…

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PEKİ, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? İŞTE DETAYLAR…

Türkiye'de emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir.

2008 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilir.

2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için bu yaş sırasıyla 65 ve 63'tür.

Ayrıca, emeklilik yaşı; prim günü ve sigortalılık süresi gibi faktörlere bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.

Örneğin, 3600 gün prim ödemiş ve 15 yıl sigortalı olan kadınlar 50 yaşında, 4500 gün prim ödemiş ve 20 yıl sigortalı olan erkekler ise 55 yaşında emekli olma hakkına sahiptirler.

Gerekli koşullar sağlandığında, emeklilik başvurusu gerçekleştirilebilir.

Bu başvurular, SGK il müdürlüklerine ya da e-Devlet aracılığıyla yapılabilmektedir.

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