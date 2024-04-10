Milyonlarca İstanbullu gitti. Şimdi nereden çıktı bu trafik ?

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca İstanbullu gitti. Şimdi nereden çıktı bu trafik ?
Milyonlarca İstanbullunun tatil için megakenti terk etmesi sonrasında birkaç gündür oldukça sakin olan kentte trafik yoğunluğu yüzde 2 ile yüzde 8 arasındaydı. Dün ve bu sabah saatlerin yemyeşil olan trafik yoğunluk haritası bugün kırmızıya döndü. Yola çıkan vatandaşlar, “Şimdi nereden çıktı bu trafik?” dedi.

9 günlük bayram tatili ile beraber milyonlarca İstanbullu kenti terk edip turistik bölgelere akın etti. Bu sayede birkaç günden bu sabaha kadar İstanbul sakinleşti, yollar açıldı hava kirliliği 2 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

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Bu sabaha kadar devam eden trafik yoğunluğundaki sakinlik yerini yoğunluğa terk etti. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi, özellikle merkezi konumda olan Mecidiyeköy'de trafik durma noktasına geldi.

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Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Tünelin Avrupa yakasındaki çıkışından Kartal'a kadar trafik akışı yoğun bir şekilde seyrediyor.

TEM otoyolunda, Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü olmak üzere ve Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Ataşehir mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunda ise Göztepe ile Kartal arasındaki araç yoğunluğu yüzünden her iki yönde araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekiyor.

Ümraniye TEM bağlantı yolunda, Kayışdağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik dikkati çekiyor.

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ANLIK YOĞUNLUK NE DURUMDA?

Megaket İstanbul’da bayramın ilk günü olması ve toplu taşımanın ücretsiz olması ile beraber milyonlarca İstanbullu yollara düşerek gezmeye çıktı.

İBB’nin trafik yoğunluk haritasının son verilerine göre İstanbul’da anlık trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine kadar çıktı.

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