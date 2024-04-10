Ücretsiz olduğunu duyan Nüfus Müdürlüğü’ne koştu

Eski ehliyetini yenilemeyenlerin süresi daralırken İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak vatandaşların kafasındaki karışıklığı giderdi.

Bakanlık yaptığı son açıklama ile tamamen ücretsiz olacak uygulamanın Nüfus Müdürlüklerinde yapılmaya başladığını duyurdu. Duyuru ile birlikte kimliğini ehliyetini kapan nüfus müdürlüklerine akın etti.

ÜCRETSİZ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bakanlık Türkiye'de yaşayan herkesi yakından ilgilendiren bir değişikliğe gitti. Bakanlık milyonlarca vatandaşa hiçbir ücret ödemeden kimliklerini birleştirme hakkı tanıdı. Ücretsiz olacağı belirtilen uygulama ile birlikte nüfus müdürlüklerinde belirgin bir yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Artık hem kimlik belgesi hem sürücü belgesini birlikte taşımanız gerekmiyor. Yeni düzenleme ile 5 dakikanızı ayıracağınız bir işlemler kimlik kartlarınız birleştiriliyor. Üstelik birleşmiş kimliğinizi almanız için tekrar gitmeniz gerekmiyor. Nüfus müdürlüğü belirtiğiniz adresinize yeni birleştirilmiş yeni kimlik belgenizi size gönderiyor. İsteyenler yine de yeni belgelerini başvurdukları nüfus müdürlüklerine giderek de alabiliyor.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Ancak nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluk nedeni ile gitmeden önce randevu almanız gerekiyor. Randevusuz vatandaşlar ise kapıdan geri dönmek zorunda kalıyor. Başvurular sırsında yeni TC kimlik belgeniz ve yeni sürücü belgenizin yanınızda olması gerekiyor.

Randevular elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasından alıyor.

EHLİYETLERİ ESKİ OLANLAR DİKKAT

Randevunuza gittiğinizde kimlik kartınız ve ehliyetiniz yenilenmiş ise hiçbir sorun yaşamadan birleştirme işleminizi 5 dakikada gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak sürücü belgeniz eski ise önce sürücü belgenizi yenilemeniz gerekiyor. Sürücü belgenizi yenilemek için ise sadece 15 TL'lik kart ücretini ödemeniz yeterli oluyor.

Yeni kimlik belgeniz yok ise bu kez 37 TL bir harç ödemesi yapmalısınız. Yanınızda son 6 ay içinde çekilmiş bir de biyometrik fotoğraf götürmelisiniz. ibraz edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan yenileme işlemleri sırasında eski kimliğiniz ve eski sürücü belgenizin yanınızda olması zorunlu.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İnternetten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

Seçeneklerden TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine işaretleyin.

Onay verin.

Kimlik bilgilerinizi girin.

Bulunduğunuz il ve ilçeyi seçin.

Randevuya gidecek kişinin adını ekleyin.

Randevu saati oluşturun.