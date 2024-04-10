Ucuz arsa bekleyenler dikkat! Bakanlık yüzlerce araziyi satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yaptığı duyuru ile il satışa çıkacak arazileri açıkladı.

Yapılan açıklamada 47 kentte 826 arsanın satışı çıkarıldığı belirtildi. Başta Ankara Konya Mersin olmak üzere her ilde birden çok arsanın satılacağı bildirildi. Arsaların satışının açık artırma usulü yapılacağı belirtildi. Açık artırmalara katılabilmek için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor.

47 İLDE 826 ARSA SATIŞTA

İlan.gov.tr'de yer verilen ayrıntılara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 47 ilde 826 muhtelif arsayı satışa çıkardı.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?



Başkanlık arsa açık artırma tarihlerini 24 25 ve 26 Nisan 2024 olarak duyurdu. Arsa satışlarında alıcılara vadeli ödeme seçeneğinin yanında peşin ödemelerde indirim gibi avantajlar da verilecek. Peşin ödeme ile arsa alan kişiler yüzde 20 indirim alacak. Ya da vatandaşlar yüzde 25 peşin ödeme yapıp kalan kısmı 24 aya bölerek vadeli şekilde ödeyebilecek.

ARSA SATIŞI OLACAK İLLER TEK TEK LİSTELENDİ

İlanda alfabetik sıra ile arsa satışı yapılacak iller ve illerde satılacak arsa sayıları sıralandı. Hazırlanan listeye göre en çok satışa çıkan arsa Ankara, Mersin ve Konya illerinde bulunuyor. Bu kapsamda Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta birden fazla arsa satışı yapılacak. Araziler belirtilen tarihlerde açık artırma usulü ile alıcılarını bulacak.