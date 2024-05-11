Milyonlarca kadın nüfus müdürlüğüne gitmek zorunda kalacak Erdoğan’ın onayına sunulacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kadın nüfus müdürlüğüne gitmek zorunda kalacak Erdoğan’ın onayına sunulacak
Taslak aşamasında 9. Yargı Paketinin yasalaşması durumunda milyonlarca kadının nüfus müdürlüklerine gitmesi gerekecek. Paket, Meclis’te kabul edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Çalışmalarına devam edilen 9. Yargı Paketi Medeni Kanun ile ilgili çok sayıda düzenlemeyi içeriyor. Yapılması planlanan düzenlemeler içinde kadınları yakından ilgilendiren değişiklikler yer alıyor.

KADINLAR EVLENDİKTEN SONRA KENDİ SOYADLARINI KULLANAMAYACAK

Anayasa Mahkemesi’nde 2020 yılında alınan bir kararla kadınların evlendikten sonra eşlerinin soyadlarını kullanma zorunluluğu ortadan kalkarak kendi soyadlarını kullanmalarının önü açılmıştı. Ancak yeni yargı paketinde yer alan bir düzenleme ile bu durum ortadan kaldırılıyor. Yapılması planlanan düzenleme ile kadınların evlendikten sonra eşlerinin soyadlarını kullanmaları zorunlu hale gelecek ve tek başlarına kendi soyadlarını kullanamayacaklar.

Taslak aşamasındaki düzenleme komisyonda görüşülüp kabul edilmesi durumunda Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelecek. Paket, Meclis’te kabul edilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİTMEK ZORUNDA KALACAKLAR

Düzenlemenin yasalaşması durumunda evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanan kadınlar Nüfus Müdürlüklerine giderek kimliklerini değiştirmek zorunda kalacaklar.

Öte yandan, yargı paketinde, sıklıkla tercih edilen çift soyadı için bir değişiklik bulunmuyor.

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