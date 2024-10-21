Milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı! Talu çiftinin davasında şaşırtan yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı! Talu çiftinin davasında şaşırtan yeni gelişme

Kıvanç - Beril Talu çiftinin milyonlarca liralık yaptıkları vurgunda farklı hesaplar kullandıkları ortaya çıktı.

Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile Kıvanç ve Beril Talu çiftinin farklı banka hesapları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Mağdur, "Beril Talu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye, Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdim" dedi.

Fenomen çift ponzi sistemiyle milyonlarca liralık vurgun yaptığına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı.

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FARKLI HESAPLAR KULLANARAK DOLANDIRMIŞLAR

Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak da yapıldığı ortaya çıktı. Mağdur, "Beril Talu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye, Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdim" dedi. Mahkeme ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yazarak çiftin sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesini istedi.

"Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki açılan davada mahkeme ilk kararını verirken çiftin müştekilerden para toplarken başkalarına ait banka hesaplarını da kullandığı ortaya çıktı.

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PONZİ SİSTEMİYLE DOLANDIRDILAR

Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempati ve güvenini kazanıp ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un 'Var Böyle Tipler' isimli şirket vasıtasıyla yaptıkları reklam organizasyonu için sermayeye ihtiyaç duydukları, para verenleri reklam işine ortak ettiklerini ve reklamlardan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadi ile kandırdıkları aktarıldı. Şüphelilerin 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları belirtilen iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, 195'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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HAYRİYE FAFRİYE'NİN HESABINA PARA GÖNDERDİ

Bir müştekinin dilekçesi ise dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak yaptığı ortaya çıktı.

Bu duruma ilişkin banka dekontlarını ve Talu ile yazışmalarını da sunan mağdur, Talu'nun talimatı doğrultusunda Halil, Hayriye, Hadi, Ramazan, Yüksel ve Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdiğini kaydetti. Bu miktarın tarafına ödenmediğini söyledi.

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