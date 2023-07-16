Milyonlarca memura kötü haber. Maaşlar eksik yatacak

Memur maaşlarına seyyanen zammı içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edilmesiyle hesaplara yatması beklenen 8 bin 77 liralık zammın 14 güne karşılık gelen tutarının silineceği öğrenildi. Buna göre memura verileceği söylenen 8 bin 77 liralık seyyanen zam temmuzda 3 bin 769 lira eksik ödenecek.

Milyonlarca memura kötü haber. Maaşlar eksik yatacak

Yaklaşık 3.7 milyon memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kırpılarak 14 gün eksik ödeneceği ortaya çıktı.

Memurlara verilen yüzde 17.55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi.

Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.

Dolayısıyla 8 bin 77 liralık seyyanen ödemeden 14 günlük döneme denk gelen 3 bin 769 TL kırpılacak ve memurun hesabına temmuzda sadece 4 bin 308 lira yatırılacak.

Bekar memurun yeni maaşı da 1.500 lira düşük yatacak. İçerisinde acımasız vergi zamlarının da yer aldığı memur ve emeklilere ilave zam yapılmasını düzenleyen torba yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından jet hızıyla onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasanın 28'inci maddesiyle memurlara 8 bin 77 lira seyyanen ek zam verilmesi hükme bağlanmıştı.

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