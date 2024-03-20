Milyonlarca öğrencinin kaydı silindi. YÖK açıkladı. Mutlaka kontrol edin

Kaynak: Halk tv
Milyonlarca öğrencinin kaydı silindi. YÖK açıkladı. Mutlaka kontrol edin
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı 4 milyon 454 bin 128 öğrenciden, 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686’ya düşmesinin nedeninin 4 dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesi olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde yaşanan öğrenci sayısının düşüşüne ilişkin bilgi notu paylaştı.

YÖK, 2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı 4 milyon 454 bin 128 öğrenciden, 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686’ya düşmesinin nedeninin 4 dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesi olduğunu bildirdi.

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Açıköğretim programlarında kayıtlı 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiği bildirilen açıklamada, şu veriler paylaşıldı: "Kaydı silinen söz konusu öğrencilerin yüzde 80’inin 5,5 yıldan, yüzde 50’sinin 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 935 bin kişinin ise sınavsız ikinci üniversite veya sınavsız dikey geçiş kapsamında açıköğretim programlarına kayıtlı olduğu görülmüştür. Bu sayı, 15 Nisan 2023 tarihinde 6 milyon 952 bin 142’ye yükselmiştir. 15 Mart 2024 itibarıyla ise 7 milyon 83 bin öğrenci yükseköğretime kayıtlıdır."

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