Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatil kararı. Bakanlık açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatil kararını açıkladı. Buna göre ara tatil, 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatil kararı. Bakanlık açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da yapılacak. Tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

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