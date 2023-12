Milyonları ağlatan Love Story filmin efsane oyuncusu Ryan O'Neal hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu duyurdu

Love Story (Aşk Hikayesi) filminin yıldızı Ryan O'Neal 82 yaşında hayata veda etti. Son doğum gününü ölümünden sadece 8 ay önce kutlayan ünlü oyuncu ile ilgili acı haberi 56 yaşındaki oğlu Patrick, sosyal medya hesabından duyurdu.

Patrick O'Neal, 8 Aralık Cuma günü yaptığı paylaşımında " Bu, bugüne kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama başlıyoruz... Babam bugün, sevgi dolu yakınları, ailesi yanında olduğu halde huzur içinde öldü" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Babam Ryan O'Neal, her zaman benim kahramanım oldu. Hep ona baktım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Bir insan olarak babam çok cömertti ve bulunduğu bütün ortamlardaki en komik kişiydi. Ve açıkça her zaman en yakışıklı, en çekiciydi."

Babasının hayatı boyuna etrafındaki insanları güldürüp eğlendirmeyi sevdiğini belirten Patrick, Ryan O'Neal'in sevgi dolu ve destekleyici bir baba olduğunu belirterek,. Birlikte sporla uğraşmayı ve spor karşılaşmaları izlemeyi sevdiklerini satırlarına ekledi.

Ryan O'Neal, hareketli aşk hayatı, aile ilişkileri ve özellikle de kızı Tatum O'Neal ile neredeyse kamuoyunun gözü önünde yaşadığı anlaşmazlıklarla da uzun süre konuşuldu.

Ünlü oyuncu, Paper Moon adlı filmde henüz küçük yaştayken kendisiyle birlikte kamera karşısına geçen kızı Tatum ile bir dönem sorunlar yaşayıp sonra barışmıştı.

Bugün 60 yaşında olan Tatum O'Neal, babasının ölümünden sonra People dergisine verdiği demeçte bu kaybın kendisini ne kadar derinden sarstığını anlattı.

Babasının ölümünden dolayı büyük bir acı duyduğunu belirten Tatum O'Neal, "O benim için dünyalara bedeldi. Ben onu çok seviyordum ve biliyorum ki o da beni çok seviyordu. Onu sonsuza kadar özleyeceğim. İyi anlaşabildiğimiz bir sürece geldiğimiz için de kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

HAYATININ EN BÜYÜK AŞKI

RyaN O'neal, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da her zaman gündemde kaldı, Hayatı boyunca iki kez evlendi O'Neal. Ama en büyük aşkını ise Charlie'nin Melekleri adlı diziyle tanınan Farrah Fawcett ile yaşadı.

İkili, 1979 yılında aşk yaşamaya başladı. İlişkileri çalkantılı bir şekilde 1985 yılına kadar sürdü. Bu arada Redmond adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ryan O'Neal ile Farrah Fawcet hiç evlenmediler fakat tutkulu ilişkileri hiçbir zaman tam anlamıyla kopmadı.

Aralarındaki romantik ilişki bitse de ayrıldıktan sonraki 17 yıl boyunca birbirlerinin hayatından çıkmadılar. Oğullarını birlikte büyüttüler.

2001 yılında Ryan O'Neal lösemiye yakalandıktan sonra tekrar görüşmeye başladılar. O sırada Farrah Fawcet da kansere yakalanmıştı. Fawcett, 2009 yılında hayata veda etti.