﻿Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak

Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.

Aralık enflasyonunun da toplanması sonucu oluşan orana refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu. (AA)