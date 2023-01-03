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Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak

Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle netlik kazanacak.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 01:13
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Milyonların beklediği zam oranları bugün belli olacak

Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
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Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.

Aralık enflasyonunun da toplanması sonucu oluşan orana refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu. (AA)

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