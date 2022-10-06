3600 ek göstergede 2008 detayı. Herkes bu ayrıntıyı gözden kaçırmıştı

5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Düzenleme ile birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.