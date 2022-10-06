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3600 ek göstergede 2008 detayı. Herkes bu ayrıntıyı gözden kaçırmıştı

2023 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen 3600 ek göstergesinde 2008 detayı dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:27
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3600 ek göstergede 2008 detayı. Herkes bu ayrıntıyı gözden kaçırmıştı

3600 ek göstergede 2008 detayı. Herkes bu ayrıntıyı gözden kaçırmıştı
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5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Düzenleme ile birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

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memur emeklisi
6.10.2022 16:01
Memur emeklilerin intibakları da yapılacakmı sayın bakanımız bunuda ele alsın bizlerde mağduruz yıllardan beri bekliyoruz  
 
YB53
6.10.2022 15:59
Bekçi kardeşlerimize saygımız var lafımız onlara değil de, yani avukatla bekçiyi eşitlediler ya bu icraat takdire şayandır ve dünyada örneği yoktur....  
 
mehmet dağ
6.10.2022 15:45
2008 sonrası göreve başlayanların henüz emekli olmuş olmaları ihtimali olmadığı için bu haber normal değil mi arkadaşlar.  
 
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