Milyonların gözü kulağı bu haberlerde. İktidara yakın medyada asgari ücrete seçim tarifesi

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü gerçekleştirdi. Milyonlarca vatandaş komisyondan gelecek haberi beklerken ilk toplantıda asgari ücret hakkında rakam konuşulmadığı açıklandı.

Toplantıdan sonra konuşan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Sürecin bayramdan önce bitmesini istiyoruz, toplantıda bir rakam konuşulmadı” dedi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ SEÇİMDEN SONRA 2 BİN TL DÜŞTÜ

Komisyondan net bir açıklama gelmeyince asgari ücret hakkında "iddialar" ortaya atılmaya başladı. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi'nin yazarı Cem Küçük, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını söyledi.

Asgari ücretin enflasyona hızla yenilmesine ilişkin de yorum yapan Küçük, "Burada özel sektöre büyük iş düşüyor, bu zammı verdiğin zaman, markette et 300 liradan 400 liraya gelirse, süt 18 liradan 30 lira olursa bunun bir anlamı yok" dedi.

İktidara yakın medya gruplarının seçim öncesinde ve sonrasında duyurdukları asgari ücret tahminlerindeki farklılıklar ise dikkat çekti.

SEÇİMDEN ÖNCE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ 'EN AZ' 13 BİN LİRAYDI

İktidara yakınlığı ile bilinen bir diğer medya Yeni Şafak seçim öncesinde asgari ücret tahminini en az 2 bin TL daha yukarıda açıklamıştı.

Yeni Şafak'ın iktidar kulislerine dayandırdığı habere göre, artış oranının yüzde 50'yi aşabileceği vurgulanarak asgari ücretin temmuz ayında en az 13 bin TL olacağı ifade edilmişti.