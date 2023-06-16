Asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Merkez Bankası'nın bir zamanlar kalbindeki isimdi

Editör: Ersoy Özdem

Temmuz ayında asgari ücrete gelecek zam için ilk toplantı gerçekleşti. İkinci toplantı için Asgari ücret tespit komisyonu 19 Haziran'da toplanacak.

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için tahminler art arda geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı.

Kara, "Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin yüzde 5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (yüzde 29,3 artış)" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında Kara şöyle dedi:

Burada dikkat çeken bir gelişme, bir süredir asgari ücret belirlenirken gıdada TÜİK'ten ziyade TÜRK-İŞ'in ölçtüğü fiyatlarının baz alınması.

SON GELİŞMELER

TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Yeni toplantı yarın da olabilir, başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücretle ilgili işçilerin çalışanların mağdur olmayacaklarını belirtip, 'Toplantılar olumlu geçiyor. Çalışanlarımız rahat ve huzurlu olsun. Onları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz' şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan DİK Genel Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücretin yüksek enflasyona çok hızlı yenildiğini ifade ederken bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylemişti.