Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı

Mehmet Ali Kulat "Farkın daha da açılıp açılmayacağını, aynı seviyede mi kalacağını ya da küçük bir daralma olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak olağanüstü bir durum olmadıkça bu seçim Yavaş’ın lehine sonuçlanır” diye konuştu.