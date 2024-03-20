Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı

Mehmet Ali Kulat, Gerçek Gündem’e verdiği demeçte, ABB Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş’ın, AKP adayı Turgut Altınok’tan 6 puan önde olduğunu, kararsız oylar dağıtıldığında ise farkın 8 puana yükseldiğini ifade etti.
Kubat “Bu seçim, tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki, şu an itibarıyla Mansur Yavaş tarafından kazanılmış durumda" dedi.
Mehmet Ali Kulat "Farkın daha da açılıp açılmayacağını, aynı seviyede mi kalacağını ya da küçük bir daralma olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak olağanüstü bir durum olmadıkça bu seçim Yavaş’ın lehine sonuçlanır” diye konuştu.
Hatay’da ise, TİP’in desteğini geri çektiği Gökhan Zan’ın aleyhine son tartışmaların ardından, CHP adayı ve mevcut başkan Lütfü Savaş’ın öne geçtiğini belirtti Kulat.
İzmir’de de, AKP karşıtlığının etkisiyle CHP’nin üstünlüğünün sürdüğünü ve Cemil Tugay’ın, Tunç Soyer’e kıyasla daha düşük bir oy oranıyla kazanmasını beklediğini dile getirdi.