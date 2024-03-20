Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı

Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı
Kaynak: Haber3
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Hatay, Ankara ve İzmir’deki son anket sonuçlarını yorumlarken, bir metropol için “Şu an itibarıyla seçimin sonuçlandığını” belirtti.
1/5
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı 1

Mehmet Ali Kulat, Gerçek Gündem’e verdiği demeçte, ABB Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş’ın, AKP adayı Turgut Altınok’tan 6 puan önde olduğunu, kararsız oylar dağıtıldığında ise farkın 8 puana yükseldiğini ifade etti.

2/5
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı 2

Kubat “Bu seçim, tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki, şu an itibarıyla Mansur Yavaş tarafından kazanılmış durumda" dedi.

3/5
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı 3

Mehmet Ali Kulat "Farkın daha da açılıp açılmayacağını, aynı seviyede mi kalacağını ya da küçük bir daralma olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak olağanüstü bir durum olmadıkça bu seçim Yavaş’ın lehine sonuçlanır” diye konuştu.

4/5
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı 4

Hatay’da ise, TİP’in desteğini geri çektiği Gökhan Zan’ın aleyhine son tartışmaların ardından, CHP adayı ve mevcut başkan Lütfü Savaş’ın öne geçtiğini belirtti Kulat.

5/5
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı 5

İzmir’de de, AKP karşıtlığının etkisiyle CHP’nin üstünlüğünün sürdüğünü ve Cemil Tugay’ın, Tunç Soyer’e kıyasla daha düşük bir oy oranıyla kazanmasını beklediğini dile getirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ?
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ?
AKP 2 seçim üst üste kazandığı büyükşehiri İYİ Parti’ye kaptırıyor! Son anketten sürpriz sonuçlar
AKP 2 seçim üst üste kazandığı büyükşehiri İYİ Parti’ye kaptırıyor! Son anketten sürpriz sonuçlar
Paralar içinde yüzecek burçlar belli oldu. İşte doğuştan şanslı o burçlar
Paralar içinde yüzecek burçlar belli oldu. İşte doğuştan şanslı o burçlar
Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı
Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı
AKP'nin yıkılmaz denilen kalesinde bomba sonuç. Ankara'da şok etkisi yarattı
AKP'nin yıkılmaz denilen kalesinde bomba sonuç. Ankara'da şok etkisi yarattı
Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek