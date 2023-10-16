Milyonluk yeni daireler patlayıcı ile yıkılıyor

Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

KAYNAK: İHA
Milyonluk yeni daireler patlayıcı ile yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bugün de devam edilen yıkım çalışmalarında Bostanbaşı Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan yeni yapı 15’şer katlı milyonluk 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 300 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde devam edileceği öğrenildi.

aw054361-01.jpg

aw054361-02.jpg

aw054361-03.jpg

İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Akdeniz’de deprem
Akdeniz’de deprem
Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı Gündem
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
İsrail Zelenskiy’i reddetti Dünya
İsrail Zelenskiy’i reddetti
Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Gündem
Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Otomobilin önüne çıkan yavru ayı kamerada Gündem
Otomobilin önüne çıkan yavru ayı kamerada
Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi Gündem
Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi
Kuntz'tan flaş Milli Takım açıklaması Spor
Kuntz'tan flaş Milli Takım açıklaması
İstanbul’da Kız İmam Hatip Lisesinde taciz iddiası Gündem
İstanbul’da Kız İmam Hatip Lisesinde taciz iddiası