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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.   

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:47
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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