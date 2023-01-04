Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

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