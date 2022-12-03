Mimar Sinan’ın eseri sahaflar çarşısı oldu

AA

Sahaflar Çarşısı'na dönüştürülen mekanda kitapçıların yanı sıra bir Sahaflar Kahvesi de oluşturuldu.

Açılışta bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "İstanbul'da sahaflık mesleği, sahaf dükkanları denince akla gelen semtler var. Üsküdar da bunlardan biri. Biz de bütün sahafları bir yere toplamak, kitap etrafında bir sinerji, bir topluluk doğsun istedik. Sahaflarımız kitapların da ruhuna, fiziksel yapısına uygun mekanlarda olsunlar, vatandaşlar da bu mekanlara kolay ulaşsınlar istedik. Hepimizin iradesi ortak ve bu yöndeydi." dedi.

Sahaflığın bir meslekten çok daha ötesi olduğuna işaret eden Türkmen, şöyle devam etti:

"Sahaflık sadece bir ticaret kolu değil. Aynı zamanda bir tutku, bir kültür. Yaşatmamız gereken bir kültür. İnsanları birbirine bağlıyor. Bir sosyal ağdır sahaflık. Üsküdar'ın tarihi kimliğine, kültürel dokusuna da çok yakışan bir iştir. Nerede kitap var, Üsküdar Belediyesi orada. Şehri kütüphanelerle donattık. Nevmekanlar muhteşem bir proje. Üç adet Nevmekan'a ikisini daha ekleyeceğiz. Haluk Dursun Kütüphanesi parmakla gösteriliyor. Yakın zamanda iki büyük kitap kafe açıldı. Bazı yayıncılar Cağaloğlu'ndan Üsküdar'a taşındılar. Burada kitap ve okuma kültürü merkezli yeni bir hayat doğuyor. Biz bu hayatı teşvik etmek, genişletmek, yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Kitaba dair projelerimiz sürecek."

RESTORASYON 6 AYDA TAMAMLANDI

Açılışa konuk olan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Üsküdar'la üniversite yıllarında tanıştığını ve bir daha da ilişkisini kopmadığını belirterek, "Arkamızda bugün hala o tarihsel ve toplumsal kültürel derinliği temsil eden bir Mimar Sinan eserinin bugün torunları tarafından yeni bir biçime, yeni bir şekle dönüştürülmesiyle karşı karşıyayız. Bu topraklarda bizi var eden, bizim ruhumuzu var eden, Selçuklu'dan Osmanlı'ya bizi yaşatan en temel şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Sahaflar Çarşısı'nın herkese hayırlı olmasını temenni ederek, "İlk defa rahat, huzur içerisinde imza attığımız Vakıf Katılım yönetiminden çıkarttığımız bir karar. İnşallah çok güzel kitaplar olacak burada. Sahaflık, çok ciddi bir iş." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da "Bu restorasyon süreciyle birlikte bu mekanı topluma kazandırarak, ömrüne ömür katmış olmak bizim durduğumuz yeri tüm yönleriyle tarifliyor. Kadim mimarımızın en büyük ismi Mimar Sinan'a ait bir eseri, üstelik son hamamını restore edip, yapılış amacına uygun ama başka bir fonksiyonla halkımızın istifadesine sunmak bizim için çok önemliydi. Bu yüzden müthiş bir aşkla projeye ve şevkle başladık. Restorasyon sürecinin tüm aşamaları büyük bir titizlikle yürütüldü. 6 ay gibi bir sürede burası tamamlandı." açıklamasını yaptı.

Programda ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli birer konuşma yaptı.

Açılışa Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AKP Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yazar Beşir Ayvazoğlu ve sanatçı Uğur Derman'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından da birçok isim katıldı.

MİMAR SİNAN HAMAMI HAKKINDA

Sultan 2. Selim'in eşi ve 3. Murat'ın annesi olan Nurbanu Sultan tarafından 1574-1583 yılları arasında Mimar Sinan'a hamam olarak yaptırılan eser, 1917'de kapatıldı.

İstanbul'daki meşhur yol ve meydan genişletmeleri döneminde de hamamın yarısı yıkılarak, yola katıldı. Yok olmaya yüz tutan hamam 1962'de Gümülcine asıllı bir tüccarın gayretleri ile yeniden ihya ve restore edilerek çarşı olarak kullanıma sunuldu.

Mimar Sinan'ın bu eseri, yeni açılan Üsküdar Meydan projesinin ortasında kalıyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ulaşımı açısından önemli bir noktada bulunan yapı, Sahaflar Çarşısı olarak İstanbullulara hizmet verecek.

Yapının içerisinde ayrıca müzayede, sergiler ve söyleşilerin düzenlenmesi de planlanıyor.