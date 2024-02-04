Mimarı bilinmiyor, simetrisiyle hayran bırakıyor

Anadolu coğrafyasının en simetrik medresesi olarak nitelendirilen Buruciye Medresesi, 1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Muzaffer Burucerdi tarafından yaptırılmıştır. Medresenin fizik, kimya ve astronomi öğretimi yapılmak üzere inşa edildiği bilinmektedir.

Simetrisiyle Dikkat Çekiyor

Buruciye Medresesi'nin en dikkat çekici özelliği simetrisidir. En küçük yapı taşından en büyüğüne kadar sistematik bir oran ve orantı kullanılarak inşa edilen medrese, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahip olma özelliğini taşımaktadır.

Mimarı Bilinmiyor

Medresenin kitabelerinde mimarının ismi yazmadığı için kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı araştırmacılar, medresenin mimarının ve tasarımcısının Muzaffer Burucerdi olduğunu iddia etmektedir.

Eğitim Vermek İçin Tasarlanmış

Buruciye Medresesi, eğitmenlerin öğrencileri daha kolay organize edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Medresenin avlusu, dershaneleri ve hücreleri simetrik bir şekilde yerleştirilmiştir.

Sivas'ın Önemli Turistik Yerlerinden Biri

Buruciye Medresesi, Sivas'ın en önemli turistik yerlerinden biridir. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen medrese, Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir simgesidir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Korkmaz'ın Görüşleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Öğr. Gör. Serdar Korkmaz, Buruciye Medresesi hakkında şunları söyledi:

"Anadolu coğrafyasında en simetrik plana sahip medrese Buruciye Medresesidir. Medresemiz 1271 yılında Muzaffer Burucerdi tarafından Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaptırılmıştır. Bu medreseyi diğer medreselerden ayıran 2 önemli özelliğimiz var. Bunlar Çifte Minareli Medresesi en yüksek taç kapıya sahip, Buruciye ise simetrisi en düzgün olmasıdır. En küçük yapı taşından en büyüğüne kadar yapı bitirilene kadar sistematik bir oran orantı uygulanıyor. Bu orantıyla birlikte sistematik bir simetri uygulanıyor. Mimarı düşüncede simetrisi farklı ve çok güzel bir medresedir.

Medreseyi yaptıran kişi döneminin bilim insanlarından bir tanesidir. İlhanlı devletinde de memur olarak çalışmış biridir. Matametik, Fizik, Astroloji konularında eğitim almış ve vermiş birisidir. Bu medresenin kitabelerde mimarı yazmadığı için kesin olarak bilinmiyor. Ancak mimarı hakkında şöyle bir tez bulunuyor. Mimarının ve tasarımcısının Muzaffer Burucerdi olduğunu iddia edenler var. Medrese eğitmenlerin öğrencileri daha kolay organize edebileceği şekilde tasarlanmıştır."