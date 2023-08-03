Mimarlar Odası Başkanı iki otelinde de tarihe kıydı. Mimarlar Odası Başkanı da bunu yaparsa

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler’in sahip olduğu iki otelle ilgili ciddi iddialar ortaya atılırken tarihe zarar verdiği öne sürüldü.

Mimarlar Odası Başkanı iki otelinde de tarihe kıydı. Mimarlar Odası Başkanı da bunu yaparsa

Yerelingündemi'nin haberine göre, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler'in sahip olduğu Antalya'nın Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan Lucky Monkey Hotels geçtiğimiz ocak ayında hizmet vermeye başlamıştı.

Otel açıldığı and eleştiri okların hedefi haline geldi çünkü otelin tarihi dokuyu bozduğu ve imar planlarında oynandığı ve usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Otele yönelik en büyük eleştirilerden biri milyon yıllık falezler üzerinde merdiven yapmaları oldu. Üstelik bunu yapan da kentin mimari dokusuyla ilgilenmesi gereken, imar planlarının uygunluğunu denetleyen ve tarihe dokuya sahip çıkması gereken otelin sahibi olan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler olduğu anlaışıldı.

kilckmo.jpg

FALEZLER ÜZERİNE MERDİVEN

Falezler üzerine merdiven yapılmasından sonra yine tarihi dokusu içerisinde kalması gereken yere plaj bile yapıldı. Mimari yapıya sahip çıkması gereken başkan, kendi otellerinde hem tarihi dokuyu bozuyor hem de falezlere zarar veriyor.

Öte yandan yine Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler'in sahibi olduğu Bilem Otel'le ilgili de vahim iddialar var. Otelin ruhsatıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Otel içindeki bazı mekanların ruhsatının olmadığı, örneğin eğlence mekanının tümünün kaçak olduğu, tarihi dokusunun bozulmaması gereken falezlere restaurant yapıldığı ve aynı otel içinde bulunan alafranga restaurantın da kaçak olduğu öne sürüldü.

Bilem Otel'in sitesine girdiğinizde falezler üzerindeki merdiven yapılması da açıkça görülüyor. Otele yönelik en büyük eleştirilerden biri de falezler üzerinde restaurantın olması. Mimar kentte büyük tepkilere yol açtı.

yuijkuou.jpg

swrfsd.jpg

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor?
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak Magazin
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi Güncel
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı Dünya
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı Magazin
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı Güncel
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı