Mimarlar Odası Başkanı iki otelinde de tarihe kıydı. Mimarlar Odası Başkanı da bunu yaparsa

Yerelingündemi'nin haberine göre, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler'in sahip olduğu Antalya'nın Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan Lucky Monkey Hotels geçtiğimiz ocak ayında hizmet vermeye başlamıştı.

Otel açıldığı and eleştiri okların hedefi haline geldi çünkü otelin tarihi dokuyu bozduğu ve imar planlarında oynandığı ve usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Otele yönelik en büyük eleştirilerden biri milyon yıllık falezler üzerinde merdiven yapmaları oldu. Üstelik bunu yapan da kentin mimari dokusuyla ilgilenmesi gereken, imar planlarının uygunluğunu denetleyen ve tarihe dokuya sahip çıkması gereken otelin sahibi olan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler olduğu anlaışıldı.

FALEZLER ÜZERİNE MERDİVEN

Falezler üzerine merdiven yapılmasından sonra yine tarihi dokusu içerisinde kalması gereken yere plaj bile yapıldı. Mimari yapıya sahip çıkması gereken başkan, kendi otellerinde hem tarihi dokuyu bozuyor hem de falezlere zarar veriyor.

Öte yandan yine Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler'in sahibi olduğu Bilem Otel'le ilgili de vahim iddialar var. Otelin ruhsatıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Otel içindeki bazı mekanların ruhsatının olmadığı, örneğin eğlence mekanının tümünün kaçak olduğu, tarihi dokusunun bozulmaması gereken falezlere restaurant yapıldığı ve aynı otel içinde bulunan alafranga restaurantın da kaçak olduğu öne sürüldü.

Bilem Otel'in sitesine girdiğinizde falezler üzerindeki merdiven yapılması da açıkça görülüyor. Otele yönelik en büyük eleştirilerden biri de falezler üzerinde restaurantın olması. Mimar kentte büyük tepkilere yol açtı.