Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı

Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkâri'de akşam saatlerinde başlayan yağış esnasında çakan şimşekler cami minareleri arasından görsel bir şölen sundu.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 1

Bir anda etkili olan sağanak yağışlar Hakkari Yüksekova’da hayatı olumsuz etkilerken, bulutların arasından çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 2

Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Merkez İhsaniye Camisinin minareleri arasında çakan şimşekler, vatandaşları hayran bıraktı ve bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 3

Yüksekova’da Doğa gözlemcisi olan Ümit Bartın, gökyüzünde akşam saatlerinde çakan şimşekleri videoya alarak yaşadığı heyecanı aktardı.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 4

Ümit Bartın: “Doğa olayları her zaman ilgimi çekmiştir, bazen tehlikeli olsalar da. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler ve karanlığın içinde beliren loş ışık harikaydı.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 5

Yüksekova semalarında biriken bulutların içinde çakan şimşeklerin görüntüsünü kayıt altına aldım.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 6

Özellikle caminin üzerinde beliren şimşeklerin aydınlattığı manzarayı kayıt altına almak çok heyecan vericiydi” dedi.

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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 7
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 8
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 9
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 10
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 11
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 12
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 14
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 15
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 16
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 17
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 18
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 19
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Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı 20
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