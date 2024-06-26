Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı

Bir anda etkili olan sağanak yağışlar Hakkari Yüksekova’da hayatı olumsuz etkilerken, bulutların arasından çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Merkez İhsaniye Camisinin minareleri arasında çakan şimşekler, vatandaşları hayran bıraktı ve bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Yüksekova’da Doğa gözlemcisi olan Ümit Bartın, gökyüzünde akşam saatlerinde çakan şimşekleri videoya alarak yaşadığı heyecanı aktardı.
Ümit Bartın: “Doğa olayları her zaman ilgimi çekmiştir, bazen tehlikeli olsalar da. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler ve karanlığın içinde beliren loş ışık harikaydı.
Yüksekova semalarında biriken bulutların içinde çakan şimşeklerin görüntüsünü kayıt altına aldım.
Özellikle caminin üzerinde beliren şimşeklerin aydınlattığı manzarayı kayıt altına almak çok heyecan vericiydi” dedi.