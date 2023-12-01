Mini Countryman’ın özellikleri belli oldu

2023 model Mini Countryman’nın özellikleri açıklandı. Yeni mini Countryman 300 beygir gücüne sahip.

Yeni 2024 Mini Countryman boyut olarak ise büyüyecek. Model, 300 hp ve 400Nm torka sahiptir.

JCW'nin vites kutusu da sekiz ileri otomatik yerine artık yedi ileri otomatik olarak değiştirildi.

Mini Countryman JCW'nin İngiltere'de 42 bin 120 sterlinden başlıyacağı öne sürülmüştü.

2023 model Mini Countryman JCW'nin Türkiye fiyatı 3 milyon 876 bin 951 Türk Lirası olduğu belirlendi.

Yeni gelecek model İngiltere'de 1 milyon 474 bin Türk Lirası (TL) iken Türkiye fiyatının ise rahatlıkla 4 milyon TL'yi geceği sektör uzmanları tarafından tahmin ediliyor.