Minibüs alev topuna döndü

Bolu’da bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Minibüs alev alev yandı.

Minibüs alev topuna döndü

İHA’nın haberine göre, yangın, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs motor kısmından alev aldı. Minibüs, kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yanan minibüsün sürücüsü canını zor kurtarırken, araç küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Polis ve karayolları ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın yanma anları vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

aw922002-03.jpg

aw922002-02.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ormanlara giriş yasağında ilk gün Güncel
Ormanlara giriş yasağında ilk gün
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı Yaşam
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı Spor
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı Magazin
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?