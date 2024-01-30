Minibüs elektrik direğine çarptı. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Minibüs elektrik direğine çarptı. 3 yaralı
Tokat’ta kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, devrilen direk sebebiyle yol iki taraflı ulaşıma kapandı.

Topçam Yaylası mesire mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Çağrıhan Deniz A. yönetimindeki 60 ACV 726 plakalı Volkswagen marka minibüs, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs meyve ağaçlarının olduğu bahçeye devrilirken, kaza sonrası elektrik direği ise Topçam Yaylasına ve çevre köylere ulaşımı sağlayan yola devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaza sebeiyle yaralanan sürücü Çağrıhan Deniz A., Üniversite Hastanesine, minibüsteki Uğur E. ve Onur A. Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Elektrik direğinin yola devrilmesi sonucu bir süre çevre köylere ulaşım sağlanamazken, Çedaş yetkililerinin çalışmaları neticesinde elektrik direği vinç yardımı ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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