Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağından meydana geldi. Söğüt Caddesinde seyir halinde bulunan Atakan G. idaresindeki minibüs kavşağa geldiğinde Bozüyük istikametinden Bilecik kent merkezine seyir halindeki Aladdin K. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazadan kontrolden çıkan hafif ticari, kaldırıma çıkarak korkuluklara çarparak durabildi.
Kazada araç sürücüsü Aladdin K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.