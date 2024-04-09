Minibüs ile otomobil çarpıştı. 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
Minibüs ile otomobil çarpıştı. 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
Diyarbakır-Eğil yolunda otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Eğil kara yolu Baver Kavşağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Ş.T. yönetimindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

aw180116-08.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

aw180116-05.jpg

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan otomobildeki 2 ağır yaralı ve minibüs içerisindeki 3 yaralı ise daha sonra ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

aw180116-01.jpg

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

aw180116-02.jpg

aw180116-03.jpg

aw180116-04.jpg

aw180116-07.jpg

Son Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a bir sayfalık ağır mektup Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a bir sayfalık ağır mektup
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Gündem
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır Gündem
Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır
Bingöl'de 53 kilo uyuşturucu yakalandı Yerel Haberler
Bingöl'de 53 kilo uyuşturucu yakalandı
Beyin ameliyatı sonrası saçları kazınan küçük kızın peruk heyecanı Video
Beyin ameliyatı sonrası saçları kazınan küçük kızın peruk heyecanı
Fatih’in akıl hocası Akşemsettin kimdir? Keşfet
Fatih’in akıl hocası Akşemsettin kimdir?
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı Ekonomi
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı