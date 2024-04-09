Minibüs ile otomobil çarpıştı. 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolu Baver Kavşağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Ş.T. yönetimindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan otomobildeki 2 ağır yaralı ve minibüs içerisindeki 3 yaralı ise daha sonra ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.