Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde minibüs ile otomobilin, kavşakta çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 14 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

DHA’nın haberine göre, kaza, dün akşam, Gümüşhacıköy ilçesi Kırca Köyü Kavşağı D 100 kara yolunda meydana geldi. Samsun’dan İstanbul’a giden Onur Güleç yönetimindeki 34 LHM 657 plakalı minibüs, kavşakta Mustafa Tekin (44) yönetimindeki 06 COC 095 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Bahattin Akbıyık (59), Ayşe Akbıyık (59), Fatıma Güleç (11) , Nurcan Güleç (39), Fatma Tekin (44),Yusuf Tekin (2), Muhammed Ali Tekin (9), Beyzanur Tekin (3), Mesude Güleç (37), Necip Güleç (38), Kader Güleç (36) ve Cevriye Işık (29) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

amasyada-minibus-ile-otomobil-carpisti-14-yarali-2292-dhaphoto1.jpg

amasyada-minibus-ile-otomobil-carpisti-14-yarali-2292-dhaphoto2.jpg

amasyada-minibus-ile-otomobil-carpisti-14-yarali-2292-dhaphoto3.jpg

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