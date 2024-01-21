Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından insan kaçakçılığıyla mücadeleye çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik gereçkelştirilen analiz çalışmaları sonucu; göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen araç, ekiplerin “DUR” ikazına uymayarak polisten kaçmaya çalıştı. Şüpheli araç, ekiplerin takibi sonucu Belen Girne Caddesi üzerinde durduruldu.
Araç ve aracın arka kısmında bulunan kapalı kasa römork içerisinde yapılan aramada; ülkeye yasadışı yollarla giren, 53 Suriye uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Şüpheli araç sürücüsü H.R., gözaltına alınırken, kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği edinilen bilgiler arasında.