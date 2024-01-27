Minibüste doğurdu. İstanbul’da flaş olay

Filmlere konu olacak flaş olay, Perşembe günü saat 09.00 civarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde, Yayla-Topkapı güzergahında çalışan bir minibüste gerçekleşti. Bilgilere göre, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü (23) ve eşi Murat Güçlü (31), kontrol için hastaneye gitmek üzere evden ayrıldı.

SANCILARI BAŞLADI

1,5 yaşındaki çocukları da yanlarında olan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne gitmek için Hakan Yücel’in kullandığı Yayla-Topkapı hattındaki yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü’nün Yayla Işıkları Durağı’nda sancıları başladı.

MİNİBÜSTEN İNEMEDİ

Murat Güçlü ve diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne doğru hızlandı. Minibüs kısa sürede hastaneye ulaştı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü’yü minibüsten indirmeye çalıştı. Ancak sancıları artan Mizgin Güçlü, doğumun başladığını belirterek minibüsten inemedi.

MİNİBÜSTE DOĞURDU

Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, minibüsün içinde doğum yaptı. Doğumun ardından bir sağlık çalışanı tarafından hastaneye götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asmin bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği, enfeksiyon kapmış olan annenin ise Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

“SANCIM TUTUNCA IKINMAYA BAŞLADIM”

Güçlü Ailesi, dünyaya gelen ikinci çocuklarına Asmin ismini verdi. Minibüste doğum yapan Mizgin Güçlü, “Hastaydım, eşim beni muayeneye götürüyordu. Birden sancım tuttu. Sancım tutunca ıkınmaya başladım. Önce suyum geldi, sonra bebek doğdu. Doktor ve hemşireler hemen koştular ve bebeği aldılar. Minibüste bir hemşire vardı, bana çok yardımcı oldu. Bana ‘Nefes al, nefes ver’ diyerek doğumu gerçekleştirdi. Yardımıyla doğum kolaylaştı.

“MİNİBÜSÜN DEMİRLERİNE TUTUNARAK SESSİZCE KENDİMİ SIKTIM”

Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Beklemiyorduk. Minibüste birden sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste birçok erkek vardı, onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerine tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca bebek geldi. Hastaneye 2 dakikalık mesafede bebek dünyaya geldi. Hastanenin kapısına gelir gelmez bebek doğmuştu. Bebek minibüsün içinde doğdu. Şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Kucağıma almaya korktum. Minibüse bir bebekle bindim ama iki bebekle indik.” dedi.