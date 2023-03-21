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Hamile kadın asansörde doğum yaptı. Mucizevi anlar kameraya yansıdı

Brezilya'da yaşanan olayda, hamile bir kadın doğum sancısının başlamasının ardından hastanenin yolunu tuttu. Eşi ve annesi ile birlikte hastaneye gitmek üzere evden çıkan kadın apartmanın asansöründe ayaküstü doğum yaptı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:15
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Doğum sancısı başlayan kadın asansörde doğum yaptı

Hamile kadın asansörde doğum yaptı. Mucizevi anlar kameraya yansıdı
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Brezilya’nın Cuiaba şehrinde yaşayan Barbara Trindade Passos Casela isimli bir kadın doğum sancısıyla birlikte bebeğini kucağına almak için hastanenin yolunu tutmak adına yola çıktı. 

Annesiyle birlikte hastaneye gitmek için yola çıkan Casela, “Sabah erken saatlerde bebeğimin doğacağı hissiyle uyandım.

Kocam Lacercio Amaro Alves’i aradım. Kasılmaların artmasından sonra annemle hastaneye gitmek istedik” dedi.

MUCİZE GİBİ BİR ANDI

Kasılmalarının artması üzerine annesiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan Casela, asansörde doğum yaptı.

Annesinin yardımıyla bebeğini kucağına alan kadının doğum anları güvenlik kamerasına yansıdı. Cesala doğumun sonrasında yaptığı açıklamada, “Mucize gibi bir andı” ifadelerini kullandı.

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