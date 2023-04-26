Uçakta doğum heyecanı, doğumu kabin görevlileri yaptırdı

Yolcu, uçağın kaptan pilotunun doktor olup olmadığını sorduğu anonsu üzerine, kabin ekibi tarafından doğuma hazırlanarak uygun bir alan oluşturuldu.

Kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda, bir erkek çocuk dünyaya geldi. Uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek doğumun gerçekleştiğini bildirdi ve sağlık ekiplerinin hazır bekletilmesini talep etti.

Uçak, saat 20.15'te İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Doğum yapan yolcu ve 28 haftalık bebeği, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.