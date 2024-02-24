Minibüsün çarptığı motosikletli öldü. Ölüme böyle gitti

Kaynak: İHA
Minibüsün çarptığı motosikletli öldü. Ölüme böyle gitti
İzmit’te motosikleti ile yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada minibüsün çarptığı 24 yaşındaki Recep Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi Işıklar mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Recep Özdemir yönetimindeki kros motosiklet ile yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi. Bu esnada Y.E.D. yönetimindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs motosiklete çarptı.

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ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Minibüsün çarpması sonucu Recep Özdemir, havaya fırlayarak metrelerce ileri sürüklenirken, kaza esnasında oradan geçmekte olan motosiklet sürücüleri ve araç sürücüleri yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza esnasında olay yerinden geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı'ndaki sağlık ekipleri tarafından yapılan Recep Özdemir, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza anı, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde yaya geçidinden yolun karşısına geçen motosiklete, seyir halindeki minibüsün çarptığı görülüyor.

Recep Özdemir’in çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu ve sürüklendiği anlar da kaydedildi. Kazayı fark eden sürücülerinin ve hasta nakil ambulansının Recep Özdemir’e yardıma gittiği de görüntülerde yer aldı.

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