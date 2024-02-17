Minibüsün üst kısmında yakalandı: 10 milyon TL değerinde

Kaynak: İHA
Minibüsün üst kısmında yakalandı: 10 milyon TL değerinde
Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin geçirildi.

Düzce’de Narkotik ekiplerince TEM Otoyolu’nda operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul’a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu.

Ekipler, minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunda yenileme yapıldığını fark etti.

Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Minibüsün sürücüsü M.Ö.i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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