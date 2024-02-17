Minibüsün üst kısmında yakalandı: 10 milyon TL değerinde

Düzce’de Narkotik ekiplerince TEM Otoyolu’nda operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul’a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu.
Ekipler, minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunda yenileme yapıldığını fark etti.
Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
Minibüsün sürücüsü M.Ö.i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.