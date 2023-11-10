Minik öğrenciler Atatürk’ü andı

Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen törene, Okul Müdürü Yener Kütükcü, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 4/C sınıfı öğrencisi Dilvin Senir’in günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasıyla başlayan program, Atatürk’ün hayatının anlatıldığı video gösterimiyle devam etti.

4/C sınıfı öğrencisi Belinay Ardahanlıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı programda, 2/A sınıfı öğrencileri; Umut Barış Erbay, Amine Betül Bereketli, Burak Akbaş ve Hiranur Bekmez, “Bir Tutkudur Mustafa Kemal” isimli şiiri okudu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programında daha sonra 1/D sınıfı öğrencileri; Hüseyin Alp Coşkun ve Emin Kayra Özduran, Atatürk’ün, “Küçük Cemil” anısını canlandırdılar.

Minik öğrencilerin performansının, öğretmen ve velilerin takdirini topladığı program, 2/D sınıfı öğrencileri Ayşe Cansu Öztürk ve Davut Emre Çakmaklı’nın, “10 Kasım”, 2/C sınıfı öğrencilerinin de “Bir Resim Yap Çocuğum” isimli şiiri hep birlikte okumasının ardından sona erdi.