Minik yürekler, Filistin’e destek vererek savaşa ’dur’ dedi

Kırıkkale'de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD'yi protesto etti. Çocuklar ise Filistin'deki zulmü çizdikleri resimlerle anlatıp, savaşa "dur" mesajı verdi.

Kırıkkale'de, Nur Camii avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD'yi protesto etti. Öğle namazının ardından düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, yapılan dua ile devam etti. Diyanet-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat Çiğdemtepe, bir basın açıklaması yaptı. Çiğdemtepe, Batılı emperyalist güçlerin İsrail aracılığıyla İslam ve Müslümanlara düşmanlık beslediğini belirterek, "Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örnek yoktur" ifadelerini kullandı.

Protestonun ardından Filistin'e Destek Platformu ve sivil toplum kuruluşları tarafından çocuklar için özel bir "Çiz" etkinliği düzenlendi. Çocuklar, Filistin'deki acıyı resimlerle anlatırken zulme dikkat çekti.

10 yaşındaki Meryem Öztürk, "Burada Filistin'in özgürlüğünü resmediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin ölmesini istemiyoruz. Bütün Müslüman âlemine dua ediyoruz" sözleriyle duygularını ifade etti.

11 yaşındaki Zeynep Karabal ise, "Savaşa "dur" demek isterim. Barış dolu bir dünya isterim. Orada küçük çocukları katlediyorlar. Bu yaptıkları çok kötü bir şey" diyerek savaşa tepkisini dile getirdi.

Platform görevlisi Rümeysa Saçak ise, "Filistinli çocuklar için "Çiz" etkinliği organize ettik. Bu etkinliğimiz 81 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor. Çocukların bu konuda bilinçlenmesini umut ediyoruz" dedi.