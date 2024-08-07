Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar. Kardeşler artık bu şekilde işlem yapacak

Daha öncesinde miras paylarının kardeşler arasında devri için tüm hisse sahiplerinin ortak bir karara varması ve tapuda birlikte işlem yapması gerekiyordu. Ancak artık bu şart kalktı. Yeni düzenlemeyle birlikte, miras paylaşımı yalnızca yazılı bir anlaşma ile mümkün hale getirildi. Noter onayı gerekmeksizin geçerli sayılacak bu anlaşma ile süreç daha da hızlanacak.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Miras paylaşımı konusunda yapılan yeni düzenleme, hisseli tapu sahipleri için büyük varislere büyük kolaylık sağlayacak.

Artık, kardeşler arası miras paylaşımında noter onayı gerekmeyecek. Hissedarlar, yalnızca yazılı bir anlaşma ile mülk devrini gerçekleştirebilecek. Bu düzenleme ile miras kalan mülklerin paylaşımı sürecini hızlandırılırken hissedarların mağduriyet yaşamasının da önüne geçilecek.

Hisseli tapu sahibi olanlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kardeşler, arası miras paylaşımında artık o şartı yerine getirmek zorunda değil.

Babasından veya diğer aile büyüklerinden miras kalan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Miras paylarının kardeşler arasında devriyle ilgili yapılan yeni düzenleme, bu sürecin daha hızlı ve kolay hale gelmesini sağladı.

ÖNEMLİ BİR ENGEL KALDIRILDI

Hisseli tapuya sahip olanlar, tapu devri konusunda genellikle çözüm arayışına giriyor. Hisseli tapuların devri için, hisse sahiplerinin ortak bir karara varması ve tapuda birlikte işlem yapması gerekiyordu.

Ancak yapılan düzenleme ile kardeşler arasında miras paylaşımı artık yazılı bir anlaşma ile mümkün kılındı. Karşılıklı olarak imzalanan bu yazılı anlaşma, noter onayı olmaksızın geçerli sayılacak.

MİRAS PAYLAŞIMINDA YENİ DÜZENLEME

Miras paylaşımı yapacak kardeşler için süreç daha da basitleştirildi. Hisseli tapu devirlerinde, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak, sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekiyor.

Artık, miras kalan bir evin kardeşler arasında devri için yalnızca yazılı bir sözleşme yapmak yeterli olacak. Hissedarların, hisse satışında ortak bir karar alması gerektiği gibi, bu kararın tapuda tüm hissedarların katılımıyla onaylanması da gerekiyor.

HİSSELERİN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Hisseli tapu devir işlemlerinde, tüm hissedarların tapuda hazır bulunması veya bir avukata vekalet vererek temsil edilmeleri mümkün. Satış işlemi tamamlandığında, her hissedar kendi payını alacak.

Eğer tüm hissedarlar tapuda bulunamazsa, bir avukata vekalet verme imkanı da mevcut. Tapu kütüğünde yapılacak ayırma işlemiyle hisseler, tapu kayıtlarına göre bölüştürülerek devredilecek.