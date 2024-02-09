Miraslar için yeni karar. Artık tapular böyle pay edilecek

Kaynak: Haber Merkezi
Miraslar için yeni karar. Artık tapular böyle pay edilecek
Miras paylaşımı bile ilgili düzenleme yapıldı. Mirasların nasıl pay edileceği açıklandı.

Miras paylaşımı konusunda değişikliğe gidildi. Mirasçıları ilgilendiren karar 81 ilde uygulanmaya geçildi. Artık mirası paylaşımındaki sorular aha sorunsuz halledilebilecek.

Mirasın kardeşler arasında bölüştürülmesi için noter onayına ihtiyaç kalktı.

Sadece hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalıdır.

Miras kalan tapunun kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yeterli olacaktır. Dolayısıyla her mirasçının hakkı korunacak. Ancak, eğer mirasçılardan biri sözleşmeye imza atmazsa, her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı vardır.

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Öte yandan bir ebeveynin vefatı halinde mirasın eşit şekilde paylaşılması gerekiyor. Bu durumda, devredilen mülklerin yeniden eşit olarak dağıtılması gerekebilir.

Kardeşlerden biri, anne veya babasının mülklerini kendi üzerine geçirse bile, vefat etmeleri halinde diğer kardeşler miras paylarını geri alabilirler.

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