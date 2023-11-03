Mircea Lucescu istifa etti

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 1-0'lık Shakhtar Donetsk yenilgisinin ardından görevini bıraktı.

BENİM İÇİN SON MAÇTI

Lucescu yaptığı açıklamada, "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. 15 yılımı Ukrayna futboluna adadım. Kariyerimi de burada bitirmeye karar verdim. Bu benim için son maçtı. Hepinize teşekkür ederim. Daha farklı bitmesini isterdim. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır." ifadelerini kullandı.

78 yaşındaki deneyimli teknik adamın Dinamo Kiev ile mevcut sözleşmesi 2024 Haziran'da sona eriyordu.