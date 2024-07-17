Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı

Bu yıl 28'incisi düzenlenen etkinlikte, 5 dev kazanda pişirilen aşureler yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi.

Etkinlik, Mısır Çarşısı Esnafları Derneği ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle organize edildi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Mısır Çarşısı Dernek Başkanı Sami Koyuncu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlar, aşurelerin tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, aşurenin hem matem hem de mukaddes bir gün olduğunu vurgulayarak, "Aşure Günü vesilesiyle aşure kazanı kaynatıldı. Hem bu geleneğimizin gelecek nesillere aktarılması açısından hem de esnafımızın gönlünün zenginliğini göstermesi açısından güzel bir gelenek. Bu gelenek uzun yıllardır devam ediyor. Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve Aşure Günümüz de mübarek olsun diyoruz," dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, aşurenin birliğimizi ve bütünlüğümüzü simgelediğini belirterek, "Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bütün farklılıklar aynı kazanda bir araya geldiler ve güzel bir tat ortaya çıktı. Türkiye de aynen böyle. Emeği geçen esnaflarımıza ve hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah birliğimiz bütünlüğümüz hep daim olacak. Bu vesileyle ehlibeyit sevgisini yüreğinde hisseden bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin," şeklinde konuştu.