Mısır Cumhurbaşkanı ilişkileri güçlendirmek için Hindistan Başbakanı ile görüştü

Mısır ve Hindistan, Soğuk Savaş'ın zirvesinde komünizm veya kapitalizmden yana alternatif bir yol arayan Bağlantısızlar Hareketi'nin kurulmasında iki ulusun kilit roller oynadığı 1950'lere kadar uzanan derin bağları paylaşıyor.

Cumartesi günü Kahire'ye gelen Modi, yirmi yılı aşkın bir süredir Mısır'a devlet ziyareti yapan ilk Hindistan başbakanı oldu. İki günlük molası, El-Sisi'nin Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nde resmi konuk olarak Yeni Delhi'ye gelmesinden altı ay sonra geldi.

El-Sisi, Pazar sabahı Kahire'deki başkanlık sarayında Modi'yi karşıladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi'ye göre, konuk başbakana Mısır'ın en yüksek devlet onuru olan Nil Nişanı verdi.

Modi'nin Mısır gezisi, Kahire ile Yeni Delhi arasındaki ikili bağları güçlendirmeye odaklandı. Başbakan, her iki ülkenin de ikili ticareti beş yıl içinde yıllık 12 milyar dolara çıkarmak için hızla hareket ettiğini söyledi.

Modi, Cumartesi günü Mısır Başbakanı Moustafa Madbouly ile yaptığı görüşmede, "Bu, ortak ilişkilerimiz için dikkate değer bir yıl'' açıklamasını yaptı.

Bu yılın başlarında, her iki ülke de ticari işbirliğini ilerletme konusunda anlaşmıştı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, tuz, pamuk, inorganik kimyasallar ve yağlı tohumlar dahil olmak üzere Mısır ürünlerinin ilk beş ithalatçısından biridir. Mısır'a yapılan başlıca Hindistan ihracatı arasında pamuk ipliği, kahve, otlar, tütün, mercimek, araç parçaları, gemiler, tekneler ve elektrikli makineler yer alıyor.

El-Sisi ile görüşmesi, dünyanın dikkati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yirmi yılı aşkın iktidarında en büyük meydan okuma olarak görülen Wagner Grubu başkanının kısa süreli isyanına odaklandığı sırada geldi.